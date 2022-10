Fatma Aydemir | Dschinns

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

**Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Als die Familie zur Beerdigung aus Deutschland nachreist, werden die Gräben zwischen den Generationen so deutlich wie die Kilometer, die sie zurücklegen. Während die in Deutschland geborenen Kinder versuchen, in der deutschen Gesellschaft ihren Weg zu gehen, sind ihre Eltern komplett isoliert: von der Umgebung, von ihren Kindern, aber auch voneinander. Alle haben sie ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden, vor allem aber Schweigen.

Mit Dschinns „läuft Fatma Aydemir (…) zu großer Form auf“, schreibt die Süddeutsche Zeitung in einer der vielen begeisterten Rezensionen.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Moderation Susanne Lüdtke| Unterstützung durch die Buchhandlung Provinzbuch