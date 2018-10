Er ist seit 2003 in der Szene. Er hat bereits mit Mariah Carey, Missy Elliott, Massive Töne und Kool Savas zusammengearbeitet. Er war mit „Be Faithful“ 11 Wochen lang auf Platz 28 in den deutschen Charts.

Die Rede ist von Fatman Scoop und der Partyrapper sorgt bei uns heute live on stage für mächtig gute Stimmung! „I like to move it“ – dann kommt vorbei und „Dance!“ oder „Lose Control“. Diesen Abend dürft ihr euch nicht entgehen lassen!