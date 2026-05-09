Fatoni – Drama endet nie Tour 2026

FATONI verschiebt seine ursprünglich für März geplante „Sneak Peek Tour 2026“ in den Spätsommer bzw. Herbst 2026. In diesem Zuge wird die Tour in „Drama endet nie Tour 2026“ umbenannt. Gleichzeitig kündigt er an, dass 2026 ein ereignisreiches Jahr werden wird und in Kürze weitere Neuigkeiten folgen. „Ich habe wirklich gute Gründe dafür, über die ich aktuell noch nicht sprechen darf. Ich kann es kaum erwarten, bald mehr zu erzählen“, so Fatoni. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Nachdem FATONI 2025 zusammen mit Juse Ju und Edgar Wasser auf Kollabo-Tour einen Club nach dem anderen auseinandergenommen hat, schlägt er 2026 wieder Solopfade ein. Sein letztes Soloalbum „Wunderbare Welt“ ist zwar schon ein paar Tage her, aber untätig war er natürlich nicht. Seit geraumer Zeit arbeitet FATONI mit Hochdruck an neuen Songs und hat nach eigener Aussage bereits ein paar „dreiste Hits“ in der Pipeline. Das klingt danach, als würde das nächste Album nicht mehr lange auf sich warten lassen.

FATONI steht seit Jahren für fulminante Live-Shows, die zwischen 808-Moshpit und Klampfenmelancholie keine Emotion ungespürt lassen.