Fatoumata Diawara ist der Shooting-Star der malischen Musikszene, gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen westafrikanischer Musik und ist nebenbei erfolgreiche Schauspielerin prämierter Filme.

Sie musizierte mit Legenden wie Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock, Bobby Womack sowie Paul McCartney und wurde 2018 sowohl in der Kategorie »Best Dance Recording« als auch »Best World Music Album« für den Grammy nominiert.

Ihr aktuelles Album »Fenfo« spiegelt die ganze Bandbreite der afrikanischen Musik wider und reicht vom Blues über Funk bis hin zum Afro-Pop. Alte afrikanische Saiteninstrumente wie Kora und Ngoni treffen auf elektrische Gitarren, Keyboards und Schlagzeug. Dazu singt Diawara – hauptsächlich in ihrer Heimatsprache Bambara – von sozialen und gesellschaftspolitischen Themen, macht sich für Frauen- sowie Kinderrechte stark und engagiert sich für den Frieden im Bürgerkriegsland Mali. »Fenfo« bedeutet so viel wie »etwas zu sagen« – und das hat die vielfältig begabte Künstlerin: »Fenfo drückt aus, was ich fühle und wie ich klingen möchte. Es ist ein Album, das zeigt, wer ich bin.«

Fatoumata Diawara Gesang

Yacouba Kone Gitarre

Sekou Bah Bass

Arecio Smith Keyboards

Jean-Baptiste Gbadoe Schlagzeug