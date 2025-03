London Ko

Fatoumata Diawara Gesang & Gitarre

Juan Finger Bass & Keyboards

Jurandir Da Silva Gitarre

Fernando Tejero Keyboards

Willy Ombe Schlagzeug

Fatoumata Diawara ist der Shooting-Star der malischen Musikszene, gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen westafrikanischer Musik und ist nebenbei erfolgreiche Schauspielerin prämierter Filme. Sie musizierte mit Legenden wie Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock, Bobby Womack sowie Paul McCartney und wurde 2018 sowohl in der Kategorie »Best Dance Recording« als auch »Best World Music Album« für den Grammy nominiert.

Als eine der herausragendsten Stimmen des Global Pop bewegt sich Fatoumata Diawara zwischen Afro-Pop, Afro-Folk und Afro-Futurismus – inmitten von Tradition und Moderne. Mit ihrem Programm »London Ko« erfindet sie die traditionelle afrikanische Musik neu und zeigt uns eine Vision der Vielseitigkeit Afrikas. »London Ko« steht für einen imaginären Kontinent, der Europa und Afrika näher zusammenbringt – insbesondere London und Bamako. Die Sängerin erschafft einen Ort, an dem es möglich ist, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und positioniert sich als wichtige Akteurin einer zukünftigen Gesellschaft. Fatoumata Diawara beweist einmal mehr, dass sie in die erste Liga der großen Stimmen des Afro-Futurismus gehört.