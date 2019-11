Auf Tuchfühlung "Fatschenkind und Nonnenglück"

In Klausur lebende Nonnen entwickelten über die Jahrhunderte ein reichhaltiges Kunsthandwerk. Paramente wurden und werden gewebt und reich bestickt. Auch Andachtsbilder aus vielerlei Material - Wachs, Holz, Metall - entstanden zum Lobe Gottes. Liebevolle Christusdarstellungen als "Baby" und Krippendarstellungen waren in der Barockzeit "modern". Gerade die oft wächsernen "Fatschenkinder" sind in Süddeutschland weit verbreitet gewesen. Das Diözesanmuseum verfügt über eine reichhaltige Sammlung dieser kleinen Kunstwerke aus Nonnenklöstern. Bei der Führung werden selten gezeigte Exemplare präsentiert.