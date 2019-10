Fatso + The Spacelords

Fatso ist ein Trio aus Stuttgart, gegründet 2014. In ihrer Musik verbinden sich vintage-lastige Einflüsse aus Garage und Stoner Rock mit der Energie von Punk.

Druckvolle Bässe und kantige Gitarrenriffs werden mit präzisen Schlägen zu Songs zusammengenagelt, die dich am Kragen packen. Wenige Farben und ein breiter Pinsel: Die drei Jungs verzichten weitgehend auf Effekte und machen explosiven Sound mit einfachen Mitteln. Fatso brüllt und leuchtet rot.

THE SPACELORDS - Spacerock / Psychedelic / Stonerrock

The Spacelords came down to planet earth to blow peoples brains off with their severe Spacerock tunes and send them into far out territories!

FATSO: Andy - Guitar/Vocals, Hannes - Drums, Thomas - Bass

THE SPACELORDS: Hazi Wettstein - guitar/effects, Akee Kazmaier - bass/effects, Marcus Schnitzler - drums/soundscapes

http://www.fatsomusic.de

http://www.thespacelords.com