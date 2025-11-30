Faurndauer Adventsmarkt

Alter Farrenstall Faurndau Im Freihof 16, 73035 Göppingen

Der alljährliche Faurndauer Adventsmarkt erwartet vor der Stiftskirche und im Freihof Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Ständen für Klein und Groß, Kinderangeboten und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Der Adventsmarkt Faurndau findet am Sonntag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr vor der Stiftskirche, in der Stiftsstraße und im Freihof statt. Am 9:30 Uhr beginnt der Adventsmarkt mit einem Fest-Gottesdienst in der Stiftskirche.

