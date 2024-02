Faust – slowenisches Nationalballett

Faust

Ballett von Edward Clug

Nach »Faust« von Johann Wolfgang von Goethe

Edward Clug Choreografie

Milko Lazar Musik

Marko Japelj Bühne

Leo Kulaš Kostüme

Slowenisches Nationalballett Maribor

Das größte Schauspiel der Deutschen als Ballett? Edward Clug macht aus Goethes Tragödie ein starkes Bildertheater, klar und direkt in der Erzählung, von soghafter Assoziationskraft in der Symbolik. Faust arbeitet im gläsernen Menschenversuchs-Labor, wo Mephisto wie eine Fledermaus von der Decke hängt. Der grinsende Teufel in Turnschuhen lässt sich Popcorn bringen, wenn er die Menschen, ihr Treiben, ihre Unzufriedenheit und Gier beobachtet. Clug bleibt eng an Goethes Werk: Osterspaziergang, Auerbachs Keller, Hexenküche, Gretchens Zimmer, Walpurgisnacht – alles da, optisch modernisiert durch den Surrealismus eines René Magritte und den dunklen Expressionismus der 1920er Jahre.

Düstere Schicksalsengel stranden am Boden, ein Kornfeld wogt im Hintergrund, Gretchens Kind ertrinkt im Kinderwagen: Dem rumänischen Choreografen gelingt es, die Kraft von Goethes Sprache in ebenso prägnante, schlagende Bilder zu übertragen. Mit feinen ironischen Brechungen zeigt er regelrechte Zaubertricks wie die Verjüngung des alten Faust. In der letzten Spielzeit gastierte Clug mit »Peer Gynt« in Ludwigsburg, mit seinem »Faust« erzählt er ein weiteres Drama des erkenntnissuchenden Menschen. Die treibende, kontrastreiche Minimal Music stammt von Clugs langjährigem Komponisten Milko Lazar und bewegt sich zwischen Cembalo und Jazzpercussion. Das Tanzstück entstand 2018 für das Ballett Zürich; ins Forum am Schlosspark kommt der Choreograf mit seiner eigenen Kompanie, dem Slowenischen Nationalballett aus Maribor.

