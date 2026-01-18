Faust - Archetyp des Sinnsuchers und Alchemisten?

Die historische Faust-Gestalt, Johann Georg Faust (1480-1540) stammte wahrscheinlich aus Knittlingen und hinterließ ihre Spuren an unterschiedlichen Orten im süddeutschen Raum.

Die wenigen Quellen, die ihm zweifelsfrei zugeschrieben können, zeichnen das Bild eines polarisierenden Außenseiters: Ein umherreisender Magier, ein Astrologe, ein Heilkundiger, ein Scharlatan? Von ihm selbst sind keine Werke überliefert, und dennoch wird ihm durch seinen spektakulären Tod in Staufen im Breisgau 1540 noch eine weitere Naturwissenschaft zugeschrieben: die Alchemie.

Die Legendenbildung rund um Faust und seinen Pakt mit dem Teufel, Mephistopheles, sagt dabei mehr über die Gesellschaft des 16. Jh.s aus, als über Faust selbst: Wissensdrang und Aufbruch in eine neue Zeit, gleichzeitig die Angst vor dem Sturz in die Hölle. Die Leiterin des Faust-Museums Knittlingen, Dr. Denise Roth, wird den Weg des historischen Faust bis zu Goethes unsterblichen Werken skizzieren und zeigen, wie "Faust" bis heute zur Chiffre des sinnsuchenden Menschen wurde.