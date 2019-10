Faust. Der Tragödie Erster Teil

Dr. Faust ist in allen Wissenschaften zu Hause. Ob Philosophie, Medizin, Juristerei oder Theologie – alles hat er studiert und muss doch erkennen: »Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor«. Das Gefühl, nichts wissen zu können, treibt ihn in die Verzweiflung. Er verlässt den Weg der Wissenschaft und widmet sich der Magie, um seinen Erkenntnisdrang zu befriedigen. Aber der von ihm heraufbeschworene Erdgeist, den er um Hilfe bittet, lacht ihn nur aus. Was Faust nicht wissen kann: Gott und Teufel haben eine Wette zu laufen, um an seinem Beispiel herauszufinden, ob die Menschen ihre Vernunft wohl zu gebrauchen wissen, oder ob sie diese nur benutzen, um noch »tierischer als jedes Tier zu sein«, wie Mephisto behauptet. Gott indes will beweisen »Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange/ ist sich des rechten Weges wohl bewusst«. Mephisto, der »Geist, der stets verneint« wendet alle List auf, um Faust vom rechten Wege abzubringen. Er bietet ihm einen Pakt an, will ihm zeigen, was nie ein Mensch zuvor erlebt hat. Faust willigt ein und verspricht seine Seele dem Teufel, wenn einst der Tag kommen sollte, an dem er sich beruhigt aufs Faulbett legt und zum Augenblicke sagt: »Verweile doch, du bist so schön«.

Zunächst möchte Faust von der Wissenschaft aber nichts mehr wissen, stattdessen Verpasstes nachholen und in den »Tiefen der Sinnlichkeit seine Leidenschaften stillen«. Mit Hilfe einer Hexe verjüngt, ist die Frage »Was die Welt im Innersten zusammenhält« ganz uninteressant geworden. All seine Begierde richtet sich auf die Eroberung des blutjungen, bildschönen Gretchens, die Mephisto ihm mit List zuführen muss. Denn über ein so unschuldiges Wesen hat der Teufel keine Gewalt.

Dieses große Weltgedicht, an dem Johann Wolfgang von Goethe sein Leben lang gearbeitet hat, ist auch 210 Jahre nach seiner Uraufführung voller Zauber, sprachlicher Schönheit und zu ergründender Tiefe. Immer und immer spiegeln sich darin die ewigen Fragen des rastlos tätigen, strebenden, sehnsüchtigen Menschen nach Gut und Böse, der Liebe, der Willensfreiheit und nach den Grenzen der Wissenschaft.