Faust Eins. Puppen, Pop und Pudel

nach Johann Wolfgang von Goethe

Live-Musik, originale Textpassagen zwischen Gesang und Spoken Word und Mittel des Figurentheaters

Ein Spieler, eine Spielerin und ein Musiker verabreden sich auf der Bühne, um Faust I zu spielen. «Was hat Faust mit mir zu tun?», fragen sie. Und: «Wann kommt das Gretchen in mir hoch?». Angelehnt an die Figuren des historischen Doktor Faustus, der Goethe zu seinem Werk inspirierte, verführen sich die Handpuppen, betrügen, zerstören und bekämpfen sich. Aber nicht nur die Puppen haben einiges auszutragen. Wer welche Rolle spielen darf, muss immer wieder neu verhandelt werden, um letztendlich auch zu entscheiden, wer sein Leben selbst in die Hand nimmt.

Mit viel Witz, Puppen und Pop regt das Trio zum Selbstdenken an.

Gastspiel von puls_de_kern

Für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren

Dauer: 95 Minuten

Sa. 21. November, 20 Uhr

