FAUST Fragment

Faust in Stuttgart: Schauspiel nach Johann Wolfgang von Goethe als Eigenproduktion des Theater am Olgaeck – zeitlos, packend & bewegend.

Der nicht mehr junge, aber angesehene Wissenschaftler, Forscher und Professor Doktor Faust ist mit seinem Schicksal unzufrieden. Sein Leben lang hat er Tausende von Büchern gelesen, die Natur erforscht und sogar die Geisterwelt erkundet, um den Sinn des Lebens zu verstehen. Doch er ist einsam und unfähig, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Unglücklich versucht er, sich mit Gift umzubringen.

Gott, der an das Gute in Faust glaubt, geht eine Wette mit dem Teufel Mephistopheles ein. Die beiden wollen herausfinden, welchen Weg Faust letztendlich einschlägt – den des Guten oder den des Bösen. Teufel Mephisto setzt all seine Zauber- und Verführungskünste ein und bietet Faust Geld, Reisen und eine Verjüngungskur an. Faust nimmt sein Angebot an. Er wird wieder jung und charmant und beginnt, das Leben zu genießen, empfindet große Liebe für Gretchen, ein junges Mädchen, und ist bereit, dafür zu sterben. Teufel Mephisto soll seine Seele bekommen.