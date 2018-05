Faust:: Mein Brustkorb: Mein Helm.

Schwab komprimiert und formt den kapitalen Stoff in überraschender, eigenständiger Weise um.

Der als Sprachkünstler gefeierte Autor lässt seinen Doktor Faust Wortfeuerwerke abbrennen, die unterm freien Himmel des Theatersommers gleichermaßen von Verzweiflung und Lebensgier zeugen.

Ein regelrecht neu erfundener, eigener Sprachstil entsteht, originell, feurig-impulsiv und randvoll mit radikaler Lebensenergie.

Gäbe es einen Guinness-Eintrag für die stärkste Präsenz auf deutschen Bühnen: Unser aller Ur-Doktor Faust dürfte wohl auf ihn hoffen, er müsste den Rekord höchstens mit Mephisto teilen. Doch Faustens Welt hat sich gewandelt. Verlangen nach Erkenntnis, Seelenhandel? Die Sterblichen von heute hegen andere Zweifel, verfolgen andere Absichten. Da kommt es gelegen, wenn ein begnadeter Gegenwarts-Dramatiker den Fauststoff einmal gründlich renoviert. Der Österreicher Werner Schwab (1958 geboren, 1994 zu früh gestorben) hat die Theaterwelt bereits in den Neunzigerjahren kraftvoll umgekrempelt. Mit stets neuen Provokationen setzt er sich – ewig strebend! – von sämtlichen Traditionen und Schemata ab, auch von den gängigen moderneren. Naturalismus, Surrealismus? Dada? Schwab passt in keine Schublade. Seine Originalität entfaltet der eigenwillige Autor insbesondere durch einen glühenden, energiegeladenen, impulsiven, radikalen, bisweilen wüsten Sprachstil. Schwab erfindet seine Sprache für diesen Zweck regelrecht neu: „Ich behandle Sprache wie ein Bildhauer“. Er zündet Wortfeuerwerke und schafft dichtgefügte, assoziative Sprachbilder, drückt jedem Dialog seinen unverwechselbaren Stempel auf.

Dieses „Schwabische“ liebt abrupte Richtungswechsel, tänzelt zwischen assoziativen Höhenflügen und bodentief derben Tonlagen hin und her, schwelgt bald in Sprachwitz, bald in abgründigen, apokalyptischen Metaphern. Der Autor zielt auf drastische Wirkungen ebenso wie auf unterschwelligen Nachhall. Der Sprachkünstler Werner Schwab ist provokant aus Leidenschaft, beleuchtet grell und kommt gern knallhart auf den Punkt. Wie sehr sein Stil elektrisiert und fesselt, beweisen die begeisterten Reaktionen des Publikums in Graz, wo der wortgewaltige „Faust“ posthum 2017 vor Kurzem seine furiose Erstaufführung erlebte. Ein Klassiker im schlagend neuen Look also, der wie von selbst in den Theatersommer strebt.