Faust - Opernübertragung

The Royal Opera – Liveübertragung aus dem Royal Opera House, London

Erleben sie Gounods beliebteste Oper in David McVicars spektakulärer Produktion mit all der dekadenten Eleganz, die das Paris der 1870er Jahre zu bieten hatte. Die Geschichte von Faust, der dem Teufel für Jugend und Macht seine Seele verkauft, gibt es in vielen Versionen, von denen Gounods Oper bis heute eine der spannendsten ist. Michael Fabiano singt die Titelpartie des Faust, Diana Damrau ist seine geliebte Marguerite, und Erwin Schrott gibt den teuflischen Méphistophélès.

(in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln, Vorstellungsdauer ca. 225 Min., inklusive einer Pause + Einführung)