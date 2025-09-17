Fauzia Maria’s International Quarteto Brasil • presented by IG Jazz

Die Sängerin Fauzia Maria Beg, der italienische Gitarrist Lorenzo Petrocca, der israelische Bassist Yaron Stavi und der Saxofonist und Flötist Stefan Koschitzki vereinen ihre Leidenschaft für brasilianische Musik mit ihrer tiefen Verwurzelung im Jazz.

In ihrem Quarteto Brasil verbinden sie Bossa Nova, Choro, Samba und Musica Popular Brasileira mit jazziger Virtuosität und improvisatorischer Freiheit. Jeder Musiker bringt seine individuelle Stilistik und kulturelle Erfahrung ein, wodurch ein einzigartiger, facettenreicher Sound entsteht, der brasilianische Tradition mit der Spontaneität und Energie des Jazz auf moderne Weise verbindet.

Besetzung: Fauzia Maria Beg (Indien) (voc; perc); Lorenzo Petrocca (git); Yaron Stavi (b); Stefan Koschitzki (sax, fl, perc)