Jedes Jahr wird am 30. April der von UNESCO ausgerufene Internationale Tag des Jazz gefeiert. In diesem Jahr ist Sydney die offizielle Gastgeberstadt. Aber auch Tübingen ist mit dabei: Im Café Latour lädt die Tübinger Sängerin Fauzia Maria Beg zu einem besonderen Konzert. Denn der 30. April ist auch ihr Geburtstag. Freuen Sie sich auf einen Abend mit vielen Musikern, die den Internationalen Tag des Jazz im Café Latour feiern und gemäß dem Motto dazu beitragen, mit dem Jazz die Menschen in aller Welt zu vereinigen.