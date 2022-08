The Chicagoans

Chicago–Jazz: Da denkt jeder sofort an Nick La Rocca, Tommy Dorsey, King Oliver, Bix Beiderbecke, Louis Armstrong...

Diese Band verschafft dem legendären Jazz-Stil der 1920-er Jahre eine neue Fascination und neuen, mitreißenden Schwung.

Seit 1961 sind die Chicagoans in der Jazz-Szene ein fester Begriff, wenn auch in wechselnden und angepassten Besetzungen. Im Lauf der Jahre ist das Spiel dieser Band zu einer Eleganz und Fülle ausgereift, die ihren Ruf auch international gefestigt hat. Ein Konzert mit diesen sieben Musikern – jeder für sich ein exzellenter Solist – ist nicht nur für Jazz-Kenner ein Erlebnis, sondern für alle, die in der Musik auch Ausdruck einer Zeit und ihres Lebensgefühls sehen.

Klaus Bader (ts)

Colin Dawson (tp)

Achim Bohlender (cl)

Karl Koller (git)

Holger Götz (p)

Andy Streit (b)

Iris Oettinger (dr)