Fauzia Maria Beg's International Quarteto Brasil

Zahlreiche Jazzmusiker*innen wurden von der brasilianischen Musik inspiriert.

So auch der italienische Gitarrist Lorenzo Petrocca, der israelische Bassist Yaron Stavi, der deutsche Saxofonist und Flötist Stefan Koschitzki und die aus Mumbai (früher Bombay) stammende Sängerin Fauzia Maria Beg. Das virtuose Quartett schafft es, die rhythmische und harmonische Vielfalt der brasilianischen Musik in allen Facetten transparent und abwechslungsreich auf die Bühne zu bringen. Dabei bewegt es sich stilsicher durch die Fülle der brasilianischen Genres, von Bossa Nova über Samba bis zur Musica Popular Brasileira.