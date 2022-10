Fayence, Porzellan und Steingut aus Ansbach

Im Jahr 1710, zeitgleich mit der Manufaktur in Meißen und noch vor den großen Manufakturen in Wien, Fürstenberg und Nymphenburg, wurde in Ansbach eine Manufaktur gegründet.

Diese stellte zunächst nur Fayence, ab 1758 auch Porzellan her, bis 1860 die Produktion eingestellt werden musste.

Daneben wurde in Ansbach auch Steingut produziert. Ansbacher Porzellan ist nicht nur im Ansbacher Schloss – dieses besitzt natürlich die größte Sammlung – zu bewundern, sondern hat auch den Weg in viele bedeutende Museen der Welt gefunden. Ansbacher Fayence und Ansbacher Porzellan gehören zu den Highlights der fränkischen Kulturgeschichte.

Referent: Christian Eichinger, Kunsthistoriker, Ansbach