Yoga & Wine ist perfekt für alle, die ihre beiden Leidenschaften Yoga und Wein miteinander verbinden und Besinnlichkeit mit Geselligkeit in Einklang bringen möchten –

die perfekte Kombination, um dem Trubel des Alltags zu trotzen, loszulassen und sich selbst und andere mal nicht so ernst nehmen. In Kooperation mit Wein-Moment genießen wir gemeinsam drei verschiedene Weine, die perfekt auf die Yoga-Session abgestimmt sind und bauen das Weinglas mit in die Stunde ein. Tauche ein in die Welt der Weine, des Genießens und des Körpergefühls. Cheers & Namasté!

ABLAUF

Wir begrüßen euch zur YOGA & WINE Session im Landesmuseum. Nach einem gemeinsamen Aperitif geht es auch schon los: Gemeinsam entdecken wir, wie gut Yoga und Wein eigentlich zusammenpassen und integrieren unser Weinglas in die Flows.

INKLUSIVLEISTUNGEN

1 Stunde Yoga von unserer ausgebildeten Yoga-Lehrerin, alle 3 Verkostungsweine und Wasser.

FÜR WEN IST YOGA & WINE GEDACHT?

Für jeden und alle, die dem Perfektionismus und dem Trubel des Alltags trotzen wollen,

sich mehr Raum für Spaß geben möchten, loslassen wollen und sich selbst und andere mal nicht so ernst nehmen.

Ob Schwiegermutter mit Vorkenntnissen, blutiger Anfänger, beste Freunde, vermeintlich ohne jedes Körpergefühl, Team-Building mit Arbeitskollegen oder Pärchen.

RICHTIGE SPORTEINHEIT? EHER NICHT!

Yoga & Wine soll vor Allem Spaß machen. Es kombiniert eine Yoga-Session mit gemütlichem Beisammensein und hat weniger den Anspruch, sich mit seriösen Yoga-Übungen zu messen.

Es soll eine Art sinnliches feiern des eigenen Körpers, der Gaumenfreude und der Geselligkeit sein.

In Kooperation mit Wein-Moment