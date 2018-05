Fazil Say & Casal Quartett

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Gemeinsam mit dem Casal Quartett kehrt Fazıl Say zu den Schlossfestspielen zurück, um sein 2017 uraufgeführtes Klavierquintett zu präsentieren.

Gewidmet ist es Mustafa Kemal Atatürk, dem Staatsgründer der Türkei, und erzählt von einer erstaunlichen Anekdote. Statt den Ast einer Platane abzusägen, der die Fenster eines Pavillons zu zerstören drohte, ließ Atatürk das Gebäude selbst versetzen und schenkte es später dem Volk. Eine tiefe Naturverbundenheit hallt auch in der sanften Gelöstheit von Beethovens Klaviersonate Nr. 15 wider, die nicht ohne Grund kurz nach ihrem Erscheinen mit dem Beinamen »Pastorale« bedacht wurde. Daneben bringt das Casal Quartett eines der letzten Streichquartette Joseph Haydns zu Gehör. Für den Vater dieser Gattung mag es ein Endpunkt gewesen sein, doch für die Musikgeschichte weist es schon weit voraus in die Romantik. In dieser Epoche war mit Robert Schumann ein anderer Gattungsschöpfer zu Hause. Sein Quintett für Klavier und Streichquartett wurde zur Initialzündung für die kommenden Generationen – nicht zuletzt auch für Fazıl Say.

LUDWIG VAN BEETHOVEN Klaviersonate Nr. 15 D-Dur op. 28 »Pastorale«

FAZIL SAY »Yürüyen Köşk« (Hommage à Atatürk) op. 72b

JOSEPH HAYDN Streichquartett G-Dur op. 77/1

ROBERT SCHUMANN Klavierquintett Es-Dur op. 44

Fazıl Say Klavier

Casal Quartett:

Felix Froschhammer & Rachel Späth Violine

Markus Fleck Viola

Andreas Fleck Violoncello