Fazıl Say in einem Programm zu erleben, das pianistische Souveränität und schöpferische Freiheit auf besondere Weise verbindet, ist ein besonderer Genuss. Mit Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, die in dieser Saison auch in der Orchesterfassung zu hören sind, kehrt eines der markantesten Werke des Repertoires hier in seiner ursprünglichen Gestalt auf dem Klavier zurück: als Folge klanglicher Miniaturen von jeweils eigenem Charakter, illustrativer Farbigkeit und vielfältigsten Ein- und Ausdrücken. „À la carte“ präsentiert sich Say dann als Komponist und improvisatorischer Geist; die Auswahl legt er kurzfristig fest, sodass jeder Abend seine eigene Kontur gewinnt.