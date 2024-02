Der Rotary Club Stuttgart-Filder lädt Musikliebhaber*innen und Unterstützer*innen gemeinnütziger Projekte zu einem besonderen Ereignis ein. Am 2. März 2024 findet in der Uhlberghalle in Filderstadt-Bonlanden ein exklusives Benefizkonzert statt, das von der "Reservisten Big Band" der Bundeswehr Baden-Württemberg gestaltet wird.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Musikbegeisterte können sich auf ein abwechslungsreiches Repertoire freuen, das Klassiker von Größen wie den Beatles, Glenn Miller, Tina Turner und vielen anderen beinhaltet. Die 22-köpfige Big Band verspricht einen

musikalischen Genuss für Jung und Alt.