Fechtjubiläum - 50 Jahre Olympische Erfolge des Fechtclubs Tauberbischofsheim

Schlossplatz Tauberbischofsheim 97941 Tauberbischofsheim

Die Erfolgsstory des Fechtclubs Tauberbischofsheim begann mit den Medaillen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal.

Programm in Kooperation mit dem Fechtclub Tauberbischofsheim:

15:30 Uhr | Festakt & Reden am Schlossplatz von Bürgermeisterin Anette Schmidt und Ehrenpräsident des IOC Dr. Thomas Bach

16:00 Uhr | Fechtdarbietung

Eine faszinierende Fechtdarbietung entführt Sie in die Welt der Musketiere

www.tourismus-tauberbischofsheim.de | www.fc-tbb.de

17:00-21:00 Uhr | Musikalische Unterhaltung mit der Live-Band "Dixie-Eight"

16:00-23:00 Uhr | Kulinarisches Erlebnis

Kulinarische Highlights bieten Theos Bistro und die TauBar. 

Eine vielfältige Auswahl an Getränken werden von der Weinhandlung Claudia Wölpper-Murphy und den Kellergeistern angeboten.

21:00 Uhr | Bei deutscher Beteiligung: Public Viewing Live-Übertragung der Fußball-WM

Info

Schlossplatz Tauberbischofsheim 97941 Tauberbischofsheim
Sport & Bewegung
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