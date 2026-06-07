Fechtjubiläum - 50 Jahre Olympische Erfolge des Fechtclubs Tauberbischofsheim

Die Erfolgsstory des Fechtclubs Tauberbischofsheim begann mit den Medaillen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal.
Programm in Kooperation mit dem Fechtclub Tauberbischofsheim:
15:30 Uhr | Festakt & Reden am Schlossplatz von Bürgermeisterin Anette Schmidt und Ehrenpräsident des IOC Dr. Thomas Bach
16:00 Uhr | Fechtdarbietung
Eine faszinierende Fechtdarbietung entführt Sie in die Welt der Musketiere
www.tourismus-tauberbischofsheim.de | www.fc-tbb.de
17:00-21:00 Uhr | Musikalische Unterhaltung mit der Live-Band "Dixie-Eight"
16:00-23:00 Uhr | Kulinarisches Erlebnis
Kulinarische Highlights bieten Theos Bistro und die TauBar.
Eine vielfältige Auswahl an Getränken werden von der Weinhandlung Claudia Wölpper-Murphy und den Kellergeistern angeboten.
21:00 Uhr | Bei deutscher Beteiligung: Public Viewing Live-Übertragung der Fußball-WM