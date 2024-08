Fechtschule im RothenburgMuseum

Anlässlich der Reichsstadt-Festtage (6.9. bis 8.9.) besuchen die historischen Fechter von Kampfhus e.V. aus Hirschhorn am Neckar Rothenburg ob der Tauber und präsentieren an zwei Tagen ihre spektakuläre Show „Fechten im Wandel der Epochen".

Am Samstagnachmittag kommen Besucher (Kinder wie Erwachsene) den Fechtern von 14 Uhr bis 17 Uhr im Innenhof des RothenburgMuseums näher. Im direkten Dialog erläutern sie die korrekten Bewegungen beim Fechten. An Schauwaffen wie Säbeln und Schwertern darf sich jeder auch selbst versuchen. Die Fecht-Aktion anlässlich der Reichsstadt-Festtage ist kostenfrei, wer zusätzlich noch das Museum besuchen will bezahlt den regulären Eintrittspreis.