Federal Penguin Summit - Bigband

Bigband Musik ist das Größte, das der Jazz zu bieten hat. Wer mag den 18 jungen Musikern des „Federal Penguin Summit“ (kurz FPS Bigband) da schon widersprechen? Sie alle brennen für den Jazz, haben sich über das gemeinsame Musikstudium an Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kennengelernt und verwen-den ihre ganze Energie darauf, gemeinsam Musik zu machen. In diesem Jahr gehen Sie mit ihrem Projekt „FPS Bigband feat. Markus Harm & Alexander Bühl“ auf Tour durch ganz Deutschland. Ein spannender Abend aus Eigenkompositionen und Arran-gements, die der Komponist, Arrangeur und Bandleader Alexander Bühl (Landesjazz-preisträger BW 2018) dem Ausnahme Solisten Markus Harm (Altsaxophon) und der Band auf den Leib geschrieben hat, erwartet das Publikum.