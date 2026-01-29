Federale (US) + Hollow Ship (SE)

Eine Co-Headline-Show mit zwei Acts aus den USA und Schweden.

Federale aus Portland, Oregon, mischen ihren charakteristischen Spaghetti-Western-Instrumentalsound mit stimmungsvollen Gesangsarrangements im Stil von Lee Hazlewood oder dem späten Leonard Cohen.

Hollow Ship aus Göteborg, Schweden, verbindet britische Psychedelia mit funkigen Afro-Rock-Rhythmen und schafft so groovige, genreübergreifende Klanglandschaften. Mit ihrem Ruf für hypnotische Live-Auftritte stehen sie an der Spitze der schwedischen Psychedelic-Rock-Szene.

Support: Megan Diana. Sie ist Vorreiterin eines neuen Genres: Dream Country Disco.