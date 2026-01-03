Federico Albanese (IT)

Blackbirds and the Sun of October.

Der italienische Pianist, Produzent und Komponist Federico Albanese lädt auf eine musikalische Reise ein – in seine Heimat Monferrato, in den goldenen Herbst Norditaliens, wo Amseln singen und Sonnenlicht durch Weinreben tanzt. Federico entlockt dem Piano sphärische, warme und ruhige Klänge, die das Publikum in ihren Bann ziehen werden.

Blackbirds and the Sun of October heißt das neue Album von Federico Albanese. Inspiriert wurde es von seiner Heimat Monferrato im Norden Italiens, wo es auch vollständig geschrieben und aufgenommen wurde. „Es ist ein Album über Heimkehr, vor allem aber über Herkunft und Erbe“, sagt der Pianist, Komponist und Produzent.