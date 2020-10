Federspiel Trompete, Zither: Simon Zöchbauer / Klarinette: Frederic Alvarado-Dupuy / Trompete, Flügelhorn: Philip Haas / Trompete, Flügelhorn: Ayac Iuan Jiménez Salvador / Posaune: Matthias Werner / Posaune, Basstrompete: Thomas Winalek / Tuba: Roland Eitzinger

Mit abenteuerlustiger Experimentierfreude verbindet Federspiel österreichische Volksmusiktradition und weltmusikalische Elemente. Im aktuellen Werk „Wolperting“ macht sich das AlpinWorldBrass-Septett auf die Suche nach der Herkunft des alpenländischen Einhorns: Wolperting, der geheimnisvolle Ort, der Wunder gebiert und Mythen beheimatet. In norwegischen Wasserfällen lebende Trolle, ein teufelsartiges, tanzwütiges Wesen aus Mexiko und die raue Bergwelt von Davos sind nur einige der Bilder, die vom gemischten Bläsersatz sowohl in sphärischen als auch schwungvollen Kompositionen hörbar gemacht werden. Es ist aber auch ein Ort, an dem scheinbar Unvereinbares eine faszinierende Einheit bilden kann. Verbunden wird das alles mit dem für Federspiel typischen Herzblut, Karacho und einer Virtuosität jenseits des Selbstzwecks.

Federspiel gehört zu den interessantesten Klangkörpern der europäischen Blasmusikszene und gastiert bei den bedeutenden Musikfestivals und bei renommierten Konzertreihen. Fiakerlieder, aztekische Melodien und romantische Volkslieder gehen bei ihnen eine gelungene Symbiose ein. Auf dieses Fundament aus unterschiedlichsten Traditionen bauen die in Österreich geborenen und in die Welt gewachsenen Bläser fantastische Klangwelten, bei denen elektronische Sounds genauso willkommen sind wie Elemente aus Minimal Music und Filmmusik.