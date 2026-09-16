Federweißer & Zwiebelkuchenfest

Wenn der Herbst langsam Einzug hält und die neue Weinlese spürbar wird, ist es Zeit für eine der schönsten Traditionen der Region: frischer Federweißer und ofenwarmer Zwiebelkuchen.

Die Becksteiner Winzer schenken an beiden Tagen ihren rebensortenreinen, hochwertigen Federweißen direkt aus dem großen Fass aus – lebendig, fruchtig und herrlich prickelnd, so wie er nur wenige Tage im Jahr zu genießen ist. Dazu passt perfekt der warme, herzhaft duftende Zwiebelkuchen, frisch serviert und typisch herbstlich.

Genießen Sie entspannte Stunden auf dem Marktplatz in Lauda, treffen Sie Freunde, kommen Sie ins Gespräch und erleben Sie Wein dort, wo er am besten wirkt: mitten im Leben und mitten in der Region.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Samstag, 10. Oktober | 16:00 – 19:00 Uhr

Sonntag, 11. Oktober | 14:00 – 18:00 Uhr