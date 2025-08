Fee Katrin Kanzler: Ameisenschnee

Jede der Erzählung von Fee Katrin Kanzler ist eine anrührende Geschichte.

Die Summe der 27 Erzählungen ist eben eine aristotelisch fragmentiert nüchtern-melancholische literarische Bestandsaufnahme einer deformierten Gesellschaft, in der ein lebenswertes und glückliches Leben aller Menschen als Ganzes eine fragile Hoffnung bleibt.

„Graffitis auf Villen sprühen“. „Reiche Männer ausnehmen wie Weihnachtsgänse.“ „Tyrannen mit der Faust ins Gesicht schlagen.“ „Die Welt in Grund und Boden tanzen.“ So lauten einige der Texte von Fee Katrin Kanzler. Ihre Figuren sind wütende Geschöpfe. Sie verzweifeln mal laut, mal leise. Wagen sie den Ausbruch, fordern sie ihr Recht, so rebellieren sie auf unerwartete Arten, schlagen lieber die krummen als die geraden Wege ein. Mit „Ameisenschnee“ legt Kanzler 27 brillante Erzählungen vor, die Machtfragen und künstlerische Freiräume ausloten.