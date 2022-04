Feedbackbrothers – Modern Mojo. Dancefloorjazz.

Wenn Retro wieder modern ist und Jazz wieder tanzbar, wenn eine der besten Bands Deutschlands auf einen der angesagten Sounds Europas trifft, wenn ernsthafte Jazzmusiker plötzlich einfach nur Spaß haben wollen, dann ist das Modern Mojo.

Diese Musik gibt uns den Glauben daran zurück, dass die Erde doch eine Scheibe ist – und zwar, verdammt noch mal, eine aus welligem Vinyl. Mit knisternden statischen Aufladungen und dem einzig echten Geruch, dem nach Rauch und Tanzschweiß. Ob Mojo-Klassiker in neuen, so noch nie gehörten Arrangements oder eigene Songs, die so fett und pulsierend sind, als wären sie vom Körper komponiert und nicht vom Kopf – diese fantastische Band beweist Abend für Abend: Musik kann fliegen. It’s Modern Mojo. Just dance!

Andy Geyer - Alt Sax

Florian Combosch - Tenor Sax

Florian Seeger - Posaune

Andreas Schäfer - Gitarre

Bernhard Birk - Keyboards

Georg Bomhard - Bass

Markus Zink - Schlagzeug