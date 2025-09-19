Feel GOoD - Abende für Frauen

FEEL GOod ist ein Angebot unserer Kirchengemeinde Stöckenburg, das sich an Frauen aller Altersgruppen richtet. Wir treffen uns einmal im Monat an einem Freitag Abend im Evangelischen Gemeindehaus in Vellberg-Talheim, in der Regel von 20 bis 22 Uhr.

„Die beiden Leiterinnen Bettina Laidig und Hanna Matthes überraschen uns jedes Mal mit neuen Themen. Wir unterhalten uns, unabhängig von Konfessionen, über Gott und die Welt. Beim anschließenden Austausch bei Knabbereien und Gebäck lernen wir uns näher kennen. Daneben singen wir gemeinsam moderne christliche Lieder, von Bettina an der Gitarre begleitet. Bei den FEEL GOod Abenden können wir abschalten vom Alltag, entspannen und auftanken,“ berichtet eine begeisterte Teilnehmerin.

Gäste sind herzlich willkommen. Ihr FEEL GOod Team Bettina Laidig (Tel. 07907/1440) und Hanna Matthes (Tel. 07907/7969)

18. Juli 2025 - Sommernachtstraum

19. September 2025 - Treuer Gefährte

24. Oktober 2025 - Familienbande

21. November 2025 - Perspektivenwechsel

12. Dezember 2025 - Der Weihnachtsmuffel

wann?

Freitagabends von 20 - 22 Uhr

wo?

im Ev. Gemeindehaus in Talheim