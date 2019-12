Feel the Taste

Tasting-Seminar mit Ursula Linssen, Winzerin, Kiel. Seit Jahrzenten steht Champagner als Synonym für Luxus, Exklusivität und Genuss. Dass es neben dem König der Schaumweine noch viele weitere Perlweine gibt, ist kein Geheimnis. Wie groß die Auswahl in Europa und der neuen Weinwelt jedoch tatsächlich ist, überrascht dennoch. In diesem Tasting-Seminar gibt Ursula Linssen einen exklusiven Einblick anhand vieler Beispiele – und da Probieren bekanntlich über Studieren geht, gibt es natürlich auch eine Auswahl an Perlweinen zur Verkostung. Darüber hinaus erfahren Sie alles über Herstellungsmethoden sowie die Geschichte dieser hochkarätigen Produkte. Bei ihren Analysen blickt Linssen ebenfalls über den Atlantik: Auch in den USA hat sich ein Markt für Hochklassiges etabliert, der europäischen Köstlichkeiten in nichts nachsteht. Steigen Sie ein und schmecken Sie mit uns einen Hauch von Luxus.

Ursula Linssen ist ausgebildete Winzerin und Ingenieurin für Weinbau und Önologie. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Weinkontrolleurin für das Land Schleswig-Holstein und war bereits mit einem Seminar über kalifornische Weine bei uns am d.a.i. zu Gast.