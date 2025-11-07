Feelin‘ Good Blues Trio – Rhythm & Blues mit Wohnzimmer Atmosphäre

Tapasbar spezial: Essen & Musik.

Der Gitarrist und Sänger Martin Kade aus Owen und der Stuttgarter Klavierspieler Stefan Zenner haben ein Faible für den Blues. Mit dem aus Heilbronn stammenden Harpspieler Bernd Schwarz, dem dritten Musiker im Bunde, haben sie einen Gleichgesinnten gefunden, der das Klavier-Gitarren Duo auf wunderbare Art und Weise ergänzt. Das Repertoire des Trios ist vielseitig und unterhaltsam: von unbekannteren und zu Unrecht vergessenen Songs aus der Blütezeit des Blues bis hin zu zeitgenössischen Bluestiteln gibt es einiges zu entdecken. Mit einer guten Portion Humor, kleinen Geschichten und Anekdoten und jeder Menge Spielfreude gelingt es dem Feelin’ Good Blues Trio das Publikum bestens zu unterhalten.