Feelin’ Good Blues Duo

Der Gitarrist und Sänger Martin Kade und der Pianist Stefan Zenner haben ein Faible für den Blues und bluesverwandte Musik. Bevor beide die Feelin’ Good Blues Band, ein Quartett zusätzlich mit Bass und Schlagzeug gründeten, traten sie längere Zeit zu zweit auf. Mit der Wiederbelebung des Duos erfüllen sich beide Musiker den Wunsch, zu ihren Anfängen zurückzukehren – “going back to the roots”. In kleiner Besetzung zu spielen bedeutet, sich musikalisch auf das Wesentliche zu konzentrieren, eröffnet aber auch viele Freiräume.

Stefan Zenner und Martin Kade haben sich für ihr Programm unbekanntere und zu Unrecht vergessene Songs aus der Blütezeit des Blues, aber auch modernere Bluesnummern ausgesucht. Es geht den beiden Musikern nicht darum, die Bluesstücke originalgetreu zu kopieren, sondern sie auf ihre eigene Art zu interpretieren. Und das mit Respekt vor den Originalen und den großartigen Blueskünstlern. Und natürlich spielt das Duo auch einige eigene Songs aus dem Repertoire der Feelin’ Good Blues Band. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Köche der Seegrasspinnerei ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.