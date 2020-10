Swingender Gitarren - und Klavierblues

In der Feelin' Good Blues Band haben sich zwei Bluesmusiker und zwei Jazzmusiker gefunden, die eine gemeinsame Vorliebe für swingenden Rhythm and Blues verbindet. Dabei geht es der Band weniger darum, die klassischen Vorbilder originalgetreu zu kopieren, als vielmehr die einzelnen Songs in einem eigenen persönlichen Stil zu interpretieren. Musikalisch im Blues verwurzelt, beziehen die Musiker aber auch modernere Einflüsse und Elemente anderer Stilrichtungen mit in ihr Spiel ein.

2017 veröffentlichte die Band ihr erstes Studio Album „Perfect Day for Feelin' Blue“. Im Magazin Bluesnews erhielt die CD von Thomas Ritter eine sehr positive Kritik. Die Eigenkompositionen des neuen Albums und die Auswahl klassischer Blues Songs ergänzen einander auf besondere Weise. Mit einem abwechslungsreichen Repertoire, großer Spielfreude und einer guten Portion Humor gelingt es der Feelin' Good Blues Band immer wieder, das Publikum bestens zu unterhalten.