Feeling Good

Filharmonie Filderstadt Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt

Sommerkonzert der Big Band Harthausen e.V.

Mit modernem Bigband-Sound und einer einzigartigen Mischung aus Swing-Klassikern und Welthits aus den Bereichen Rock und Pop begeistert die Big Band Harthausen seit vielen Jahren ihre Gäste in der FILharmonie. Typisch für eine Big Band ist die Besetzung des rund 20-köpfigen Ensembles. Neben einer hervorragenden Rhythmusgruppe sorgen insbesondere die Bläser für einen besonderen Klang bei den oft speziell für das Ensemble geschriebenen Arrangements. Zusammen mit unseren beiden großartigen Gesangsstimmen Ulli Friedl und Nicole Götz werden in diesem Jahr Songs von Glenn Miller, Gloria Gaynor, Sting, Bruno Mars, Status Quo und vielen anderen zu einem besonderen Erlebnis. 

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Konzerte & Live-Musik
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