Feels Like Shit Vol. 13

Maeglin

Maeglin sind vier Grunge beeinflusste Musiker aus dem Großraum Stuttgart. Ihre selbst komponierten melodischen Riffs werden mit eingängigen Gesangsmelodien kombiniert und bleiben dem rauen und schmutzigen Grunge-Sound treu.

Choked by GUM

Choked by Gum steht für straightes und schnelles Schlagzeug im Wechsel mit treibenden Basslines und nicht bluesigen Gitarrenriffs. Getragen von ein bis vier Stimmen; rau, kratzig, geschrien, zum Scheitern verurteilte Gesangslinien. Punkrock, Skaeinlagen, Pop und Hardcore in den Mixer gepackt.

Choked by Gum gibt es seit 2014, die vier Jungs haben inzwischen über vierzig Konzerte in ganz Deutschland und in der Schweiz absolviert. Die erste EP mit 5 Songs ist im Jahr 2015 erschienen, aktuell arbeitet die Band an ihrem ersten Longplayer, welcher 2020 erscheinen wird.

Pennysurfers

Seit bereits 20 Jahren ziehen die PENNYSURFERS mit ihrem Melodycore im Stile der 90er Jahre durch die Lande. Inspiriert von Bands wie NOFX, Millencolin oder den Seasick Pirates, bringen die Pennysurfers Riffs, Melodien und schlechte Witze mit, die einen punkigen, schwitzigen und bierseligen Abend wie früher garantieren.

Einlass: 19.30 Uhr

Eintritt: 5,-€

No Racism!

No Sexsism!

No Homophobia!

No Discussion!

Unterstützt durch die Stadt Ludwigsburg