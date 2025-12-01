feelyoung wurde 1995 in Stuttgart gegründet – als Hommage an den „Godfather of Grunge“ Neil Young und als Ausdruck eines eigenen Lebensgefühls. Geprägt von Alternative Rock, Grunge, Rock und Punk, vereint die Band rohe Energie mit dreistimmigem Gesang und fettem Gitarrensound.

Mit Konzerten von Ravensburg bis Kiel, Auftritten in legendären Clubs wie dem LKA Longhorn, Die Röhre oder sogar in der JVA Stammheim, sowie vier veröffentlichten Alben, hat sich feelyoung eine treue Fangemeinde erspielt. Nach über 10 Jahren Bühnenpause feierte die Band am 30. Dezember 2024 im ausverkauften BIX Jazzclub in Stuttgart ihr großes Comeback – daraufhin folgten Konzertauftritte auf dem Fliegerfest (Pattonville), dem DoubleStage (Nagold) und im Stud (Offenburg).

2025 markiert das 30-jährige Bandjubiläum, und feelyoung ist am Montag (29.12.) zurück im BIX, um die Massen erneut zu erobern!

Und genau im richtigen Alter, um das schöne Lebensgefühl zu übermitteln!