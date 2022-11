Neckarsulmer Salonorchester

Swingin‘ Or Nothing!

Das Salonorchester Neckarsulm präsentiert in kurzweiligen Auftritten erfolgreich die musikalischen Klänge einer ereignisreichen Epoche. So swingen die 17 Musiker und Musikerinnen heute in jazzähnlicher Big Band Besetzung im Stile von Max Raabe. Grundlage bilden originale Noten und Arrangements der typischen Tanzmusik aus den 20er und 30er Jahren. Andreas Benz, ihr musikalischer Leiter, ist zudem als Fachmann von Kinoorgeln und als Begleiter von Stummfilmen mit dem musikalischen Erbe der frühen Unterhaltungsmusik bestens vertraut.

Für das Waldhauskonzert enthält das Repertoire insbesondere auch weihnachtliche amerikanische Stücke der 30er und 40er Jahre von Komponisten und Interpreten wie Benny Goodman, Glenn Miller, Luis Armstrong, Frank Sinatra, u.a.

Ein unnachahmlicher Sound und die klangtreue Wiedergabe von Originalarrangements lassen die Herzen der Liebhaber von Foxtrot, Charleston, Lindy Hop, Jitterbug und Tonfilmschlager höher schlagen.

Also: Sie kommen! Wir spielen bis die Trompeten glühen!