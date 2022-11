Die Antwort auf die von Industrie und Hörfunk gepeitschte Lärmbelästigung aus Konserventechno, Plastikpop und Partymainstream.

Kompromisslos rockig machen 7 MORE DAYS jeden Ort zur schlagerfreien Zone. Nicht angestaubt, sondern frisch und locker katapultiert die Band eine Auswahl der besten Rocksongs mit neuen Ideen und eigenen Impulsen ins 21. Jahrhundert.

Fast wie in einer Zeitmaschine rasen eigene Songs und Stücke, die du schon lange nicht mehr gehört hast an dir und deiner Geschichte vorbei. Mitreißende Stimmung, unglaubliche Spielfreude und energiegeladene Livepower machen 7 MORE DAYS zu einem einzigartigen Rockerlebnis.

Immer echt, lebendig und 100 % LIVE.