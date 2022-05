Fehrle-Skulpturen im Stadtgebiet

Das Werk des Gmünder Bildhauers Jakob Wilhelm Fehrle (1884–1974) ist im Stadtgebiet von Schwäbisch Gmünd reich präsent.

Allein in der Innenstadt geben Arbeiten an sieben Orten Auskunft über sein skulpturales Schaffen: angefangen vom Kriegerdenkmal mit trauernder Frauenfigur an der Chorstirnseite des Prediger über die Verkündigungsgruppe am Nordportal des Heilig-Kreuz-Münsters bis zu dem mit einer Figur des Erzengel Michael gekrönten Mahnmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege am unteren Marktplatz. Die öffentliche Führung nimmt ausgewählte Werke des Bildhauers im Stadtgebiet in den Blick.

Jakob Wilhelm Fehrle, 1884 in Schwäbisch Gmünd geboren, verbrachte seine Ausbildungsjahre an den Kunstakademien in Berlin (1902–1904) und München (1906–1909). Nach einem einjährigen Studienaufenthalt in Rom zog es ihn 1911 in das damalige Zentrum der Kunst nach Paris. Dort arbeitete er bis 1914 als freier Künstler mit eigenem Atelier auf dem Montparnasse. Zahlreiche Kontakte und Freundschaften, unter anderem mit Künstlern wie Maillol, Lehmbruck, Picasso und Klee, prägten seine künstlerische Entwicklung entscheidend. Den Ersten Weltkrieg (1914–1918) erlebte er als Soldat an der Westfront. Seit 1919 bis zu seinem Tod 1974 arbeitete er als freier Künstler mit eigenem Atelier in seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd.

Fehrles Lebenswerk reflektiert die Entwicklung der Kunst vom Jugendstil über die Klassische Moderne bis hin zur Gegenwart. Er gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer der Klassischen Moderne im deutschsprachigen Raum. In einer deutlichen Überlängung der Körper zeigen sich in seinem Frühwerk noch Einflüsse von Lehmbruck aus seinem Pariser Aufenthalt. Nach seiner Rückkehr nach Schwäbisch Gmünd prägte seine Arbeiten zunehmend ein natürlicher Realismus. Erst in seinem Spätwerk begann er auch zu abstrahieren, um Form und Ausdruck zu betonen. Viele seiner Arbeiten im öffentlichen Raum von Schwäbisch Gmünd sind beispielhaft für seine künstlerische Entwicklung.