FEIERabend by C&G in Cleebronn: After-Work-Event mit Weinverkostung direkt am Weingut, entspannter Atmosphäre, Musik und kulinarischen Angeboten – genießen und den Abend ausklingen lassen.

Der FEIERabend by C&G lädt zu einem entspannten After-Work-Erlebnis direkt am Weingut in Cleebronn ein. In lockerer Atmosphäre genießen Besucher ausgewählte Weine der C&G Vinothek, treffen sich mit Freunden oder Kolleg*innen und lassen den Tag bei stimmungsvoller Musik ausklingen.

Das Besondere an diesem Event ist die Kombination aus Weinverkostung und gemütlichem Ambiente im direkten Umfeld der Weinproduktion. Zwischen Reben, Vinothek und Außenbereich entsteht eine ungezwungene Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Ergänzt wird das Angebot durch passende kulinarische Kleinigkeiten, die perfekt auf die Weine abgestimmt sind.

Wer früh kommt, sichert sich die besten Plätze mit Blick auf die Reben. Besonders in den Abendstunden entsteht eine stimmungsvolle Kulisse, die den FEIERabend zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer macht. Ein Treffpunkt für alle, die Genuss, Geselligkeit und entspannte Abende in besonderer Umgebung schätzen.

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