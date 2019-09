Wir könnten es Nachbarschaftstreff oder Sprachcafé nennen – auf jeden Fall ist Feierabend, Habibi! Das heißt alle Freund*innen des Theater Rampe, Nachbar*innen, Publikum, Interessierte, Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung sind herzlich zum Austausch bei verschiedenen Aktivitäten eingeladen.

Am ersten Termin widmen wir uns dem Thema Abendessen: Welche Geschichten können wir uns dazu erzählen? Wie isst man bei euch zu Hause? Wer kocht immer? Und was genau ist eigentlich dieses Vesper? Natürlich gibt es das dann auch: Bringt was zu essen mit. Lasst uns gemeinsam über den Tellerrand schauen und teilen, was drauf ist!

Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk Stuttgart