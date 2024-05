Liebe Menschen treffen, dazu ein wenig Musik, Snacks & kühle Drinks sowie gutes Wetter sind die Feierabendmischung die den Donnerstag auch gerne mal zum kleinen Freitag werden lassen.

Wir machen es uns in der urbanen Umgebung daher so richtig gemütlich und heißen alle willkommen die einen entspannten Abend zum Auftakt ins Wochenende genießen wollen. In der Bahnhofsvorstadt freuen wir uns auf Euch zu Austausch, Chillout und ein wenig Kultur.