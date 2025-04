Feierabend-Radtour: Wasser- und Sonnenenergie

Alternative Stromerzeugung mit Sonnen- und Wasserenergie in Königsbronn.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Kläranlage sorgt für Einsparungen bei den Energiekosten durch hohen Eigenverbrauch. Die historische Turbine mit Stromgenerator am Brenztopf speist die umweltfreundlich gewonnene Energie ins Netz ein.

Die Feierabendtour startet am Bahnhof in Heidenheim. Vorbei am Brenzpark und über Schnaitheim geht es zur Kläranlage bei Itzelberg wo wir die PV-Anlage besichtigen. Danach fahren wir weiter nach Königsbronn zum Brenzursprung, dort bekommen wir eine Führung bei der Wasserturbine.

Bevor wir wieder nach Heidenheim zurückfahren, lassen wir den Abend im Biergarten bei der Feilenschleiferei gemütlich ausklingen .