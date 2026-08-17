Feierliche Auftaktveranstaltung: „Avas Geheimnis: Meine Begegnung mit der Einsamkeit“ – Lesung und Gespräch mit Bärbel Schäfe

An diesem besonderen Abend liest sie aus ihrem Spiegel-Bestseller „Avas Geheimnis – Meine Begegnung mit der Einsamkeit“.

Im Mittelpunkt steht die bewegende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei Frauen, deren Lebenswelten kaum unterschiedlicher sein könnten. Während die eine fest im Leben verankert scheint, lebt die andere zunehmend zurückgezogen und isoliert. Aus dieser Begegnung entwickelt Bärbel Schäfer eine ebenso persönliche wie gesellschaftlich relevante Auseinandersetzung mit einem Gefühl, das viele Menschen kennen: Einsamkeit.

Einfühlsam und warmherzig geht sie der Frage nach, was Einsamkeit bedeutet, wann sie belastend wird und wie Begegnungen und Beziehungen neue Perspektiven eröffnen können. Dabei verbindet sie persönliche Erfahrungen mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und schafft Raum für Nachdenklichkeit, Verständnis und Hoffnung.

Im Anschluss an die Lesung spricht Bärbel Schäfer mit vhs-Leiter Jürgen Morasch über die Entstehung des Buches, ihre Recherchen und ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Auch das Publikum ist eingeladen, sich mit Fragen und eigenen Gedanken am Gespräch zu beteiligen.

Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Abend mit einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands – eine Veranstaltung, die berührt, zum Nachdenken anregt und den Austausch über ein Thema fördert, das uns alle betrifft.