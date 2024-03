TÖPFERMARKT URBACH

Rund 90 Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker aus Deutschland, Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn laden am 4. April Wochenende nach Urbach ein, um im malerischen Umfeld des Urbacher Schlosses kunsthandwerkliche Kostbarkeiten aus Meisterhand präsentieren zu können.

Schwerpunkt des Angebotes sind vielfältigste keramischer Arbeiten die ausschließlich aus den Werkstätten der hier anwesenden Töpfer in handwerklicher Arbeitsweise hergestellt wurden. Das Angebot reicht von Arbeiten für Haus und Hof, von Schmuck über Geschirre, sowie Objekte für Haus und Garten. Ergänzend sind verschiedenste Künstler und Kunsthandwerker aus anderen Themenbereichen, wie Goldschmiede, Holzwerkstätten, Textildesigner, Glaswerkstätten, Seifenmacher u. a. vertreten. Bekanntes und Neues, von solidem Handwerk bis hin zu den äußeren Rändern reinen künstlerischen Schaffens, prägen die Bandbreite des Angebotes ausgesuchter Arbeiten. Der Remstäler Töpfermarkt, einmal jährlich Garant für die gelungene Symbiose von Design, Handwerk und Kunst mit internationalem Touch im mittleren Remstal. Am Samstag 27. April wird der Markt in Urbach um 10.00 Uhr eröffnet. Am Sonntag 28.April beginnt die Veranstaltung um 11.00. An beiden Tagen ist der Markt bis 18.00 Uhr geöffnet. Ein kulinarisches Angebot wird im Schlossinnenhof an beiden Tagen zur Verfügung stehen und auch das beliebte Kindertöpfern findet wieder statt.

Am Markt-Sonntag wird ein eigens zum Markt eingerichteter Shuttle-Service von 11.00 bis 18.00 Uhr die Besucher vom Parkplatz bei REWE/Lidl in der Ortsmitte (Friedhofstraße) kostenlos in Marktnähe und wieder zurück transportieren um die Parksituation im Bereich des Marktes zu entkrampfen. Weitere Parkplätze stehen beim Wittumsportgelände zur Verfügung (Linsenbergweg).